Москва, 4 мая 2020, 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России. Соответствующее постановление опубликовано пресс-службой правительства РФ.

В РФ утверждены правила возмещения банкам льгот для застройщиков

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