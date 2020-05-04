Коронавирус

REGNUMREGNUMВ РФ утверждены правила возмещения банкам льгот для застройщиков

Москва, 4 мая 2020, 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России. Соответствующее постановление опубликовано пресс-службой правительства РФ.
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Приняты правила возмещения доходов кредиторам строительных компаний

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Утверждены правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья

РИА Новости02:04
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Здоровье

Глaвврaч BPБ Юрий Рaйхман: Bы нe пoнимаете вcю стeпень тoго кoшмара

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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РБК вчера в 23:11
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Общество

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается

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Губернатор региона Дмитрий Миронов озвучил данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки.
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Общество

За сутки в России зафиксировано 76 смертей из-за коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах.
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Общество

Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья

Экономика сегодня 02 мая в 05:11
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Происшествия

Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции

В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
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Общество

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
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В центре Волгограда «Мерседес» врезался в дорожный знак и перевернулся

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Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
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В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали

REGNUM 04:37
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
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Общество

Временный коронавирусный стационар размесят в павильоне парка «Сокольники»

ТАСС 04:17
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Общество

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online.
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Общество

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
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В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В небе над Москвой состоялся тренировочный пролет воздушных частей вооруженных сил России в рамках репетиции парада Победы.
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В России выявили еще более 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России второй день подряд фиксируется более десяти с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Всего 578 случаев, 59 человек выздоровели и выписаны, 5 скончались. Проведено лабораторных исследований на КВИ за прошедшие сутки – 2331.
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Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

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URA.Ru 02 мая в 04:11
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Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
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