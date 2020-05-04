Коронавирус
REGNUMВ РФ утверждены правила возмещения банкам льгот для застройщиков
Москва, 4 мая 2020, 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России. Соответствующее постановление опубликовано пресс-службой правительства РФ.
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Застройщики в России получат субсидии на кредиты при условии сдачи домов в срок
Будущее России. Национальные проекты05:07
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Здоровье
Глaвврaч BPБ Юрий Рaйхман: Bы нe пoнимаете вcю стeпень тoго кoшмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru вчера в 04:56
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК 02:00
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
Общество
Почти 800 человек заболели коронавирусом в Ярославской области
Губернатор региона Дмитрий Миронов озвучил данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Эхо76 - Ярославль 04:36
Общество
За сутки в России зафиксировано 76 смертей из-за коронавируса
За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах.
Lenta.ru 04:20
Общество
Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья
Экономика сегодня 02 мая в 05:11
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Происшествия
В центре Волгограда «Мерседес» врезался в дорожный знак и перевернулся
МТВ онлайн 03:07
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса
Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Игры
Щедрый подарок: все игроки GTA Online получат $500 тыс
Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online.
REGNUM 05:07
Общество
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
В небе над Москвой состоялся тренировочный пролет воздушных частей вооруженных сил России в рамках репетиции парада Победы.
РБК 05:24
Общество
В России выявили еще более 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусом
В России второй день подряд фиксируется более десяти с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Суть событий 04:41
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Самарской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом
Всего 578 случаев, 59 человек выздоровели и выписаны, 5 скончались. Проведено лабораторных исследований на КВИ за прошедшие сутки – 2331.
Волжская коммуна 04:17
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Общество
В Татарстане выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на 4 мая, в Татарстане подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 65 проходят лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни.
Kazanfirst.ru 04:00
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru 02 мая в 04:11
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02