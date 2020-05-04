Коронавирус
REGNUMВ РФ утверждены правила возмещения банкам льгот для застройщиков
Москва, 4 мая 2020, 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России. Соответствующее постановление опубликовано пресс-службой правительства РФ.
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Застройщики в России получат субсидии на кредиты при условии сдачи домов в срок
Будущее России. Национальные проекты05:07
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Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Общество
Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом
У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
Автор песен "Ласкового мая" Владимир Бойко скончался 3 мая от инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни.
РЕН ТВ 05:50
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса
На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Газета.Ru 03:45
Политика
Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго размышлял над тем, как поступить с парадом Победы в Минске 9 мая, и в конце концов принял решение провести давно запланированное мероприятие.
Российская газета вчера в 08:02
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Власти Москвы пообещали возвести коронавирусный стационар на ВДНХ за две недели
ТАСС 04:33
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Шоу-бизнес
В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина
Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом
В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52