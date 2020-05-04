Коронавирус
REGNUMВ РФ утверждены правила возмещения банкам льгот для застройщиков
Москва, 4 мая 2020, 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России. Соответствующее постановление опубликовано пресс-службой правительства РФ.
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Кабмин выделил 12 млрд рублей ДОМ.РФ на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков
Будущее России. Национальные проекты04:41
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Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
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Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Общество
Еще 60 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области за сутки зафиксировано еще 60 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
Другой город (Самара) 04:04
Общество
В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса
В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
Невские Новости 04:06
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом
Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Уткин раскритиковал Шалимова за слова о «ноющих» россиянах
Бывший спортивный комментатор, известный блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал резкое высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, который в негативной форме обратился к жителям России, требующим поддержки от государства в период режима нерабочих дней.
NewInform 02:43
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии
Суть событий вчера в 12:15
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Футбол
Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
По данным источника, специалист госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.
Vprognoze.ru вчера в 15:56
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек
За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
РБК 04:03
Общество
В Минздраве ожидают не только вторую, но и третью волну коронавируса
Со временем эпидемиологическую ситуацию удастся стабилизировать и коронавирус станет обычным сезонным недугом.
MedikForum.ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС 02 мая в 13:15
Экономика
Правительство выделило 30 млрд руб. в фонд защиты прав дольщиков жилья
Правительство России выделило 30 млрд руб. в фонд защиты прав дольщиков жилья, говорится 4 мая в распоряжении кабмина.
Известия 04:39
Общество
Митрополит Иона умер из-за коронавируса
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона (Карпухин) умер ночью на 4 мая от коронавируса, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).
ТАСС 04:55
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе
Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни
Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru 02 мая в 03:38
Хоккей
Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком
RT на русском 03:57
Общество
Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией
Народные новости вчера в 06:30
Энергетика
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС 02:54
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30