Финансы
Актуальные НовостиВ РФ увеличат финансирование ПФР на 1 трлн рублей в 2021 году
В 2021 году финансирование ПФР увеличится на 992 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом. Прирост относительно планов равен 29,16%. Общий доход бюджета фонда составит 9,67 трлн рублей.
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Эксперт раскритиковала повышение пенсионного возраста: дыра в бюджете ПФР увеличилась
Московский Комсомолец27 июня в 07:03
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
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Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
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RuNews24.ru вчера в 10:01
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Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси».
Спорт-Экспресс 00:42
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В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
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Технологии
Цифровой платформе, придуманной Сбербанком, не стали прописывать единого оператора
Цифровой платформе, придуманной Сбербанком, не стали прописывать единого оператора Правительство решило базово обезличить новую цифровую платформу «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Газета.Ru вчера в 04:18
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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 02:30
Общество
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Infox.ru 02:12
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Газета.Ru вчера в 17:05
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Эксперт предупредила о риске роста числа диабетиков после пандемии
Газета.Ru вчера в 22:31
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Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
Здоровье
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
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Известия вчера в 21:28
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Финансы
Доллар и евро готовы побить рекорд роста середины июня
Последние дни июня на внутреннем валютном рынке с высокой вероятностью пройдут под знаком ослабления российской валюты.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
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Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.
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Авто
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Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).
Car.ru вчера в 03:28
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25