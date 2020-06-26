В 2021 году финансирование ПФР увеличится на 992 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом. Прирост относительно планов равен 29,16%. Общий доход бюджета фонда составит 9,67 трлн рублей.

В РФ увеличат финансирование ПФР на 1 трлн рублей в 2021 году

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