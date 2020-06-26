Финансы
Актуальные НовостиВ РФ увеличат финансирование ПФР на 1 трлн рублей в 2021 году
В 2021 году финансирование ПФР увеличится на 992 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом. Прирост относительно планов равен 29,16%. Общий доход бюджета фонда составит 9,67 трлн рублей.
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Эксперт раскритиковала повышение пенсионного возраста: дыра в бюджете ПФР увеличилась
Московский Комсомолец27 июня в 07:03
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Общество
Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года
Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года.
RT на русском 09:31
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Политика
Немецкая пресса: Путин в статье о Второй мировой избегает щекотливых тем, касающихся Германии
Обсуждая причины начала Второй мировой войны, Путин почему-то избегает щекотливых тем, которые могут быть неприятны жителям Германии.
Военное обозрение 09:33
Авто
Компания УАЗ опровергла закрытие проекта по созданию «Русского Прадо»
В гамме двигателей ожидается появление новых моторов, среди которых «атмосферник» объёмом 2,5 литра, 2 бензиновых турбодвигателя и турбодизель от Ford Transit.
CarsWeek.ru 03:54
Наука
Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось
Evo-rus.com 26 июня в 11:43
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Транспорт
Сергей Собянин открыл станцию «Славянский бульвар» на МЦД-1
Вечерняя Москва 08:59
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования
Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
Общество
На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку
На границе России и Китая подрались два медведя. Хищники сломали фотоловушку, установленную на тигриной тропе, и ограждение.
Дни24 07:30
Общество
Российские кинотеатры могут не успеть открыться с 15 июля
Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова отметила, что кинотеатры 15 июля не откроются, а вопрос «когда» она предпочитает заменять на слово «если».
МР7.ру 09:20
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
Сотрудники Amazon в Германии начали забастовку
На шести объектах в Германии сотрудники корпорации Amazon в ночь на 29 июня начали забастовку, сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di.
Солидарность 07:20
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
РБК 08:29
Армия и оружие
Военные развернули в Кызыле мобильный госпиталь на 100 коек
В понедельник, 29 июня, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов осмотрели в Кызыле оперативно развернутый военными полевой многофункциональный госпиталь на сто койко-мест.
Российская газета 08:20
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55