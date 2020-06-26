Финансы

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ РФ увеличат финансирование ПФР на 1 трлн рублей в 2021 году

В 2021 году финансирование ПФР увеличится на 992 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом. Прирост относительно планов равен 29,16%. Общий доход бюджета фонда составит 9,67 трлн рублей.
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В РФ увеличат финансирование ПФР на 1 трлн рублей в 2021 году

Актуальные Новости02:09

Коррупционеры не озолотили бабушек

Konkurent.ru25 июня в 23:42

Эксперт раскритиковала повышение пенсионного возраста: дыра в бюджете ПФР увеличилась

Московский Комсомолец27 июня в 07:03

Минфин увеличит финансирование социальных фондов почти на 3 трлн рублей

Бюджет26 июня в 01:52

В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

REGNUMвчера в 02:14

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Набат25 июня в 22:00

Андрей Гудков: Пенсионеров в России снова обирают

ИА Хакасия25 июня в 17:44
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Политика

США призвали ЕС избавиться от оборудования КНР для досмотра пассажиров

Сообщается, что США аргументируют свой призыв якобы имеющейся угрозой бизнесу и безопасности, которую несет для стран Евросоюза оборудование китайской компании-производителя Nuctech Co. Компания производит скрининговые системы досмотра грузов и багажа пассажиров, путешествующих по странам Европы.
ИА Красная Весна вчера в 12:46
Общество

Открытие кинотеатров в России может растянуться более чем на месяц

«Технически потребуется две недели для того, чтобы подготовить кинотеатры к открытию, но для того, чтобы правильно и полноценно подготовиться, нужно дней 30 для того, чтобы дистрибуторы сделали более-менее нормальную рекламную компанию для своих фильмов»,— рассказал «Интерфаксу» гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин.
Коммерсантъ 09:09
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Городовой 11:24
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Общество

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Известия вчера в 17:46
396
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Футбол

Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России.
Нева Спорт 11:30
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Общество

Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
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Общество

Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы

Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро.
SakhaNews 11:58
15
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
2,1K
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 11:03
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
5
Общество

Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
1
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
37
Происшествия

Открытое горение ликвидировали в здании драмтеатра во Владимире

Площадь пожара, начавшегося в здании драматического театра во Владимире, увеличилась с 50 до 500 квадратных метров.
Вечерняя Москва 11:00
8
Общество

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ вчера в 23:40
1K
Общество

Белорусский посол спрогнозировал дату открытия границы c Россией

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Газета.Ru 10:42
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Футбол

«Барселона» подтвердила трансфер Артура в «Ювентус»

Ранее стало известно, что «Барселона» подпишет контракт с Миралемом Пьяничем, заплатив «Юве» 60 миллионов евро.
REGNUM 11:38
Политика

Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Российская газета 08:36
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Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Происшествия

Епархия изучит данные о насилии над детьми в монастыре на Урале

Московский Комсомолец 11:37
16
Космос

На борту крошечного спутника в космосе создали квантовую спутанность

Учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли.
News.ru вчера в 10:27
1
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Политика

Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии

Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза.
РИА Новости 11:07
Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
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