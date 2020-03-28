Коронавирус

Сельцовский вестникСельцовский вестникВ РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице

По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).
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Правительство увеличило пособие по безработице до МРОТ

Газета.Ruвчера в 10:00

Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице

РБКвчера в 09:48

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2020 году составит 12 тыс. 130 руб

ТАССвчера в 09:13

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

РИА Новостивчера в 08:57

В России увеличили пособие по безработице

URA.Ruвчера в 08:45

Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза

ВЛуки.ру28 марта в 06:00

В Архангельской области увеличится максимальный размер пособия по безработице

Важский край (Шенкурск)28 марта в 02:54
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Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

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Российская газета вчера в 10:02
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Ариг Ус 29 марта в 21:55
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РБК вчера в 12:04
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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

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BFM.ru вчера в 14:10
Спорт

Утверждена новая дата Олимпиады в Токио

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились отложить проведение Олимпийских игр.
Накануне.Ru вчера в 20:39
Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
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Компания РУСАЛ отмечает 20-летие

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Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM вчера в 14:27
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Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Российская газета вчера в 07:40
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Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса

Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
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Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
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В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Коммерсантъ вчера в 15:28
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Галкин порадовал поклонников семейным фото с Пугачевой и детьми

Юморист и телеведущий Максим Галкин коротает время на самоизоляции вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой, гуляя по территории семейного «замка» в деревне Грязь.
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Власть поддержит наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат господдержку как наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.
53 новости вчера в 08:08
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

Коронавирус в России: последние данные от оперативного штаба

Как сообщает официальный телеграм-канал штаба, в Москве за тот же период скончались ещё четыре пожилых пациента с диагнозом "коронавирус".
Вести.Ru вчера в 23:26
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) снизилась до уровня $16,2 за баррель, достигнув минимальных значений с июня 1999 года.
ИА Красная Весна вчера в 12:32
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
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В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом

Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
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Евсеев: не вижу ничего страшного, чтобы играть три раза в неделю

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил мнение, что нынешний сезон в чемпионате России необходимо доиграть.
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Радиус действия чихания установлен

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В Красноярске вылечился четвертый зараженный коронавирусом

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Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Политика

Украинцы поставили бывшую империю на грань голода

В Великобритании из-за коронавируса может начать не хватать еды.
РИА Новости 01:00
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 29 марта в 16:22
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