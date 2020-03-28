Коронавирус
Сельцовский вестникВ РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице
По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).
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В Архангельской области увеличится максимальный размер пособия по безработице
Важский край (Шенкурск)28 марта в 02:54
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Общество
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13
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В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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Утверждена новая дата Олимпиады в Токио
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Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
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Одному из крупнейших в мире производителей алюминия — компании РУСАЛ — исполняется 20 лет.
Общество
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Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
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Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
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Политика
Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса
Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
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Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Шоу-бизнес
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Экономика
Власть поддержит наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат господдержку как наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.
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Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Коронавирус в России: последние данные от оперативного штаба
Как сообщает официальный телеграм-канал штаба, в Москве за тот же период скончались ещё четыре пожилых пациента с диагнозом "коронавирус".
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) снизилась до уровня $16,2 за баррель, достигнув минимальных значений с июня 1999 года.
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом
Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
Футбол
Евсеев: не вижу ничего страшного, чтобы играть три раза в неделю
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил мнение, что нынешний сезон в чемпионате России необходимо доиграть.
Наука
Радиус действия чихания установлен
Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, проведя многочисленные исследования заявили, что капли жидкости при чихании разлетаются вокруг на 7-8 метров от того, кто совершил данное действие и прежде чем упасть на землю задерживаются в воздухе на время от нескольких секунд до нескольких минут – все зависит от его влажности.
Происшествия
В Красноярске вылечился четвертый зараженный коронавирусом
Четвертый пациент вылечился от коронавирусной инфекции и выписан из Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель БСМП Ирина Сидорова.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Правительство уточнило список товаров первой необходимости
Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Политика
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
В Великобритании из-за коронавируса может начать не хватать еды.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.