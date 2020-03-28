По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).

В РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице

Спорт Утверждена новая дата Олимпиады в Токио Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились отложить проведение Олимпийских игр.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Технологии Компания РУСАЛ отмечает 20-летие Одному из крупнейших в мире производителей алюминия — компании РУСАЛ — исполняется 20 лет.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Происшествия Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.

Здоровье Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.

Шоу-бизнес Галкин порадовал поклонников семейным фото с Пугачевой и детьми Юморист и телеведущий Максим Галкин коротает время на самоизоляции вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой, гуляя по территории семейного «замка» в деревне Грязь.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Здоровье В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.

Наука Радиус действия чихания установлен Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, проведя многочисленные исследования заявили, что капли жидкости при чихании разлетаются вокруг на 7-8 метров от того, кто совершил данное действие и прежде чем упасть на землю задерживаются в воздухе на время от нескольких секунд до нескольких минут – все зависит от его влажности.

Происшествия В Красноярске вылечился четвертый зараженный коронавирусом Четвертый пациент вылечился от коронавирусной инфекции и выписан из Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель БСМП Ирина Сидорова.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Общество Правительство уточнило список товаров первой необходимости Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.