Коронавирус
Сельцовский вестникВ РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице
По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).
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Происшествия
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Общество
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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Общество
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Общество
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Общество
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Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Хоккей
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Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Общество
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Авто
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Общество
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Общество
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Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
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Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
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В Кузбассе нашли женщину, запостившую фейк о смерти жителя от COVID-19
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В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса
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Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
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Политика
«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса
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