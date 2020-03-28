По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).

В РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице

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