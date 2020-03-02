Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ РФ в 2019 году лотерейными миллионерами стали 790 граждан

790 россиян в 2019 году стали лотерейными миллионерами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей «Столото». Отмечается, что указанные граждане выиграли суммы более 1 млн рублей. При этом двое из них стали обладателями состояний в 500 млн рублей.
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В РФ в 2019 году лотерейными миллионерами стали 790 граждан

Аргументы и Факты04:54

В России 790 человек стали лотерейными миллионерами в 2019 году

РИА Новости03:14

800 россиян стали лотерейными миллионерами за 2019 год

Национальная служба новостей03:54

В прошлом году лотерейными миллионерами стали почти 800 россиян

РЕН ТВ03:17

В «Столото» назвали сумму выигранных россиянами в 2019 году денег

RT на русском03:09

В России почти 800 человек за год стали лотерейными миллионерами

Газета.Ru04:10

«Столото» будет защищать репутацию в суде после обвинения в нечестном розыгрыше

Народные новости28 февраля в 11:01
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
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Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
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Минздрав Украины не скрывает данные о коронавирусе – Ляшко

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Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
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В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
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Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150

Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150.
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Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Спорт

Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей

В отсутствии зрителей могут пройти соревнования Олимпиады-2020 в Токио. Об этом 2 марта сообщила газета Daily Mail.
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Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
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Биатлон

Белорус Бочарников победил в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

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Коммерсантъ вчера в 06:30
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Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
РИА Новости 04:40
Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Религия

ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения

В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
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Армия и оружие

Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
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Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
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Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру

23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Gazeta.SPb 02:16
Армия и оружие

Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток

Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 02:50
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Общество

IT-разработчики испугались расширения полномочий ФАС

Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.
Газета.Ru 04:38
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Энергетика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости вчера в 15:39
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Происшествия

Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Газета.Ru 05:08
Происшествия

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
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Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
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