790 россиян в 2019 году стали лотерейными миллионерами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей «Столото». Отмечается, что указанные граждане выиграли суммы более 1 млн рублей. При этом двое из них стали обладателями состояний в 500 млн рублей.

В РФ в 2019 году лотерейными миллионерами стали 790 граждан

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