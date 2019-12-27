Экономика
Аргументы и ФактыВ РФ в 2019 году вырос среднегодовой размер пенсии по старости
Уточняется, что по итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем примерно на 1 тысячу рублей в месяц. Отмечается, что пенсия увеличилась с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей.
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с чего всё началось
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.RT на русском27 декабря в 03:31
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Минтруд: 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%
Финмаркет27 декабря в 03:14
Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей
ТАСС27 декабря в 02:38
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