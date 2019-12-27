с чего всё началось

Уточняется, что по итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем примерно на 1 тысячу рублей в месяц. Отмечается, что пенсия увеличилась с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей.

В РФ в 2019 году вырос среднегодовой размер пенсии по старости

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