Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ РФ в 2019 году вырос среднегодовой размер пенсии по старости

Уточняется, что по итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем примерно на 1 тысячу рублей в месяц. Отмечается, что пенсия увеличилась с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей.
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«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает
 пресс-служба ведомства.
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