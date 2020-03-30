Коронавирус

ВедомостиВедомостиМурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он отметил, что по всей стране для больных COVID-19 подготовлено 78 000 коек.
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Мурашко назвал число тяжелобольных с коронавирусом в России

РБК05:19

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Ведомости04:54

Мурашко заявил, что в России 32 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии

ТАСС05:01

В России с тяжелым состоянием находится 32 пациента с коронавирусом

Комсомольская правда04:57

Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

РИА Новости05:18

В России 32 инфицированных коронавирусом — в тяжелом состоянии

URA.Ru04:37

В РФ подготовлено около 80 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

РЕН ТВ04:44
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Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
Московский Комсомолец 07:03
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 11:16
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Кино

В Сети появились первые изображения Карнажа из «Венома 2»

В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:46
Армия и оружие

Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

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Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Культура

Звезда «Офиса» завела YouTube-канал с «хорошими новостями»

Вашингтон, 30 марта 2020, 13:32 — REGNUM Американский актёр и режиссёр Джон Красински создал YouTube-канал под названием Some Good News («немного хороших новостей»).
REGNUM 06:32
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня вчера в 02:19
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года

На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Саминвестор 07:04
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Автоновости дня вчера в 05:25
Автоспорт

В Red Bull хотели заразить Квята и других гонщиков коронавирусом

Вести.Ru 07:55
Политика

В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо

Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 07:57
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 04:21
Кино

«Невероятно жуткий»: первые отзывы о триллере «Вивариум» с Джесси Айзенбергом

Киноафиша России 06:02
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Футбол

Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными

Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.
ProstoProSport 04:07
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Экономика

Простой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день

Как сообщил ТАСС президент совета Булат Шакиров, отечественным торговым центрам вынужденный простой обойдется в 50-100 миллионов рублей ежедневно.
Вести.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Экономика

В Москве рухнул рынок аренды жилья

Рынок аренды жилья в Москве рухнул из-за ситуации с нефтью и пандемии коронавируса.
9111.ru 04:41
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
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В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Lenta.ru 05:02
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В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
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