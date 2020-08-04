В России с четвертого августа вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Разработка стандарта велась ФКУ "НЦ БДД МВД России" в 2017–2018 годах.

с чего всё началось

В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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