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РИАМО
РИАМО

Россияне получили право оформлять банкротство во внесудебном порядке

Со вторника россиян с непогашенными долгами в 50-500 тысяч рублей могут признавать банкротами во внесудебном порядке, сообщает Федеральное агентство новостей. Процесс признания банкротом будет осуществляться через МФЦ.В источнике
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