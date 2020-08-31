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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Внесудебной процедурой банкротства займутся МФЦ

Газета.Ru01:43
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБК17:00
ИА ЯСИА

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

ИА ЯСИАвчера в 20:00
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48

Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей в качестве обеспечительных мер по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), наложить арест на акции, а также запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК, сообщает пресс-служба суда.
Интерфакс01:46

«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53

Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил ежегодную поездку по муниципалитетам автономного округа и по ее итогам принял решение отправить в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.
Российская газета02:05

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Что нас ждет в сентябре: успеваем получить коронавирусные деньги и идем в МФЦ за банкротством

Больше всех повезло родителям, детям которых исполняется 3 года в сентябре, — они успевают подать заявление на выплату пособия с 3 до 16 лет — это еще 10 тысяч рублей в семейный бюджет.
НГС2420:30

Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Life.ruвчера в 16:53
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым

Популярный футбольный эксперт, экс-арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов, который в последнее время регулярно взрывает новостную ленту яркими комментариями по поводу спорных эпизодов судейства в чемпионате страны, записал видеообращение, в котором вызвал Широкова на бой по правилам смешанных единоборств (ММА).
Газета.Ruвчера в 08:52
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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В Москве за сутки 1262 пациента излечились от коронавируса

Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от коронавируса более 215 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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