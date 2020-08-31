В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Смотрите также
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение
Конспиролог из США поделился роликом с влетающим в Солнце НЛО
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Суд продлил арест генералу Арсланову до 9 декабря
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Путин исключил переход на дистанционное образование в России
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада
В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина
С 1 сентября россиянам начнут возвращать деньги при погашении кредитов
Какие изменения ждут граждан России с 1 сентября 2020 года
МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Суд продлил арест генералу Арсланову до 9 декабря
В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Samsung представила второе поколение складного Galaxy Fold
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
Подробнее о событии
С 1 сентября россияне смогут бесплатно и без суда списывать долги до 500 тысяч
Невские Новости29 августа в 19:34
Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23