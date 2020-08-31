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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
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Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъ14:27
Невские Новости

С 1 сентября россияне смогут бесплатно и без суда списывать долги до 500 тысяч

Невские Новости29 августа в 19:34
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
Говорит Москва

В Минэкономразвития назвали число желающих бесплатно признать банкротство в МФЦ

Говорит Москва11:02
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России
RuNews24.ru09:28
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Знак не подан

Как удалось выяснить, многие автовладельцы, подавая в МФЦ заявления о внесении данных их транспорта в реестр, на вопрос о получении знака "Инвалид" получали ответ, что он им теперь не нужен.
Российская газетавчера в 10:33

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада

Глава государства отметил, что «более матерые страны» осознают, что с Белоруссией «не стоит задираться», поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, чем осложнит немецким грузам выход на Восток.
Ведомости06:47
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