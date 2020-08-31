Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должнику придется перечислить все свои обязательства и кредиторов.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русскомвчера в 16:12
Давыдов.Индекс

Процедуру банкротства физлиц упростят с 1 сентября

Давыдов.Индекс30 августа в 06:28
Говорит Москва

Замминистра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов в эфире радиостанции «Говорит Москва» от 01.09.2020

Говорит Москвавчера в 11:59
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новостивчера в 19:48
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАССвчера в 17:14
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъвчера в 14:27

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Известиявчера в 01:55
587

Врач объяснила, чем грозит появление красных родинок на теле

Как объяснила доктор и ведущая программы "О самом главном" Татьяна Шаповаленко, красные родинки - ангиомы - хоть и представляют собой доброкачественные образования, однако не исключают развития в организме злокачественного процесса.
Российская газета00:31