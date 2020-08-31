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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
ТАССвчера в 17:14
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русскомвчера в 16:12
Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъвчера в 14:27
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАССвчера в 17:14
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБКвчера в 17:00
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новостивчера в 19:48
Газета Республика Башкортостан

В России оформить банкротство можно будет в МФЦ

Газета Республика Башкортостан30 августа в 01:25

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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