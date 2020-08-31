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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новостивчера в 19:48
Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъвчера в 14:27
Говорит Москва

Замминистра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов в эфире радиостанции «Говорит Москва» от 01.09.2020

Говорит Москвавчера в 11:59
RT на русском

Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русскомвчера в 16:12
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАССвчера в 17:14
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
Давыдов.Индекс

Процедуру банкротства физлиц упростят с 1 сентября

Давыдов.Индекс30 августа в 06:28

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Известия21:05
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В России разработают навигационную систему для Луны из 24 спутников

Тестоедов добавил, что для Луны, как и для Земли, минимальный состав навигационной системы должен включать 24 космических аппарата, но «этапность лунной навигационной группировки будет определяться этапностью колонизации Луны».
Взгляд.рувчера в 07:39
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Вышел трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Пока сложно предполагать, насколько предприятие выгорит, с учетом, в какие мыльные тартары скатилось базовое шоу, но ролик выглядит вполне эффектно - на YouTube размещен новый тизер-трейлер второго спин-оффа "Ходячих мертвецов".
Российская газета31 августа в 06:47

Доллар может потерять более трети от своей стоимости

Главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset считает, что валюта США упадет на 36% по отношению к евро в течение следующего года или около того, достигнув уровня, которого не наблюдалось более десяти лет.
Profinance.ruвчера в 07:50