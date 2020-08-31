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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
ТАССвчера в 17:14
Подробнее о событии
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новостивчера в 19:48
Интерфакс

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Интерфаксвчера в 04:03
Газета.Ru

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Газета.Ruвчера в 02:49
Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъвчера в 14:27
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАССвчера в 17:14
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБКвчера в 17:00
ИА ЯСИА

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

ИА ЯСИА30 августа в 20:00

IFA 2020: JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3

JBL Go 3 (слева) и JBL Clip 4 Все три динамика получили большой выделяющийся логотип JBL на лицевой стороне, тканевую отделку почти со всех сторон, особые выделяющиеся силиконовые полоски внизу — чтобы устройства хорошо держались на поверхности даже при воспроизведении самой громкой музыки.
IFA 2020: JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3
3DNews10:01

MechanoGun уволен с поста тренера Hard Legion

Организация Hard Legion Esports уволила тренера команды по CS:GO Александра MechanoGun Богатырева — ранее ESL и DreamHack забанили его на своих турнирах за использование бага с камерой.
CyberSport.ruвчера в 07:47

Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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