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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТК Звезда

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

ТК Звезда02:56
Газета.Ru

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Газета.Ru02:49
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБК17:00
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48

Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
4

В России начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" - эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.
ТАСС02:28
4

Мишустин поручил проверить обоснованность тарифов ЖКХ в Забайкалье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил ФАС, Минстрою и Минфину России проверить обоснованность тарифного регулирования ЖКХ в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Бурятия.
Чита.Ру02:31
3

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
442

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
62

ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
23

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
405

«Русская аквакультура» получила убыток в первом полугодии

По итогам января—июня крупнейший в стране производитель лосося и форели «Русская аквакультура» получил 402 млн руб. чистого убытка против 1 млрд руб. прибыли годом ранее, сообщила компания (.pdf).
Коммерсантъвчера в 07:38