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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБКвчера в 17:00
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РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новостивчера в 19:48
Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъвчера в 14:27
Говорит Москва

Замминистра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов в эфире радиостанции «Говорит Москва» от 01.09.2020

Говорит Москвавчера в 11:59
RT на русском

Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русскомвчера в 16:12
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАССвчера в 17:14
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
Давыдов.Индекс

Процедуру банкротства физлиц упростят с 1 сентября

Давыдов.Индекс30 августа в 06:28

Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUMвчера в 10:33
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 00:42
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Apple анонсирует новое устройство вместе с iPhone 12

Стоит напомнить, что изначально устройство должно было быть анонсировано вместе с iPhone SE второго поколения в начале этого года, прежде чем скрытые проблемы вынудили Apple перенести дату выпуска на несколько месяцев.
МИТвчера в 07:14