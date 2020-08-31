В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Смотрите также
Умер народный артист России Борис Клюев
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Трамп выступил против сноса памятников экс-президентам в Вашингтоне
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Результаты вскрытия Легкоступовой впервые озвучила дочь певицы
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем
Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина
С 1 сентября россиянам начнут возвращать деньги при погашении кредитов
Какие изменения ждут граждан России с 1 сентября 2020 года
Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Умер народный артист России Борис Клюев
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии