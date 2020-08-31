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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.
РБК17:00
Подробнее о событии
Интерфакс

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Интерфакс04:03
Газета.Ru

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Газета.Ru02:49
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
Невские Новости

С 1 сентября россияне смогут бесплатно и без суда списывать долги до 500 тысяч

Невские Новости29 августа в 19:34
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС06:03
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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Военное дело00:33
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В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо

Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.
ТАСС30 августа в 15:45
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Штаб Бабарико поддержал программу Тихановской

Штаб бывшего претендента в главы Белоруссии Виктора Бабарико поддерживает предвыборную программу баллотировавшейся на пост президента республики Светланы Тихановской, члены создаваемой штабом партии будут работать в Координационном совете белорусской оппозиции и способствовать разрешению кризиса в Белоруссии путем диалога, говорится в заявлении штаба.
РИА Новости08:27
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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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