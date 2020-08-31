В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
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С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.
РБК17:00
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