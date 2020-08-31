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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
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Эхо Москвы

В России заработал механизм упрощенного банкротства

Эхо Москвы20:06
Арктик-TV

С 1 сентября в России упростят процедуру банкротства

Арктик-TV29 августа в 05:33
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
ТАСС

С 1 сентября в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48
НТР 24

МФЦ Нижнекамска с 1 сентября начнёт приём заявлений о банкротстве

НТР 2429 августа в 01:15
Колыма-информ

Долги станет проще списать: как будут работать новые правила личного банкротства

Колыма-информ28 августа в 21:30

Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор".
РИА Новостивчера в 11:36
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Прилет и вылет рейсов из аэропорта Якутска задерживаются из-за тумана

Вылет 12 рейсов из аэропорта и прилет пяти рейсов в аэропорт Якутска задерживаются из-за тумана, передает телеканал «Якутия 24».Согласно данным онлайн-табло, вылет рейсов в Черский, Усть-Неру, Зырянку, Москву (Внуково)-Сочи, Среднеколымск-Певек, Среднеколымск ожидается в 9.15 по якутскому времени.
Якутия 2420:23

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года.
Взгляд.рувчера в 09:10
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