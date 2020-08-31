В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
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С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
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Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23