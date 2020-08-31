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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
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Говорит Москва

В Минэкономразвития назвали число желающих бесплатно признать банкротство в МФЦ

Говорит Москва11:02
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
Газета.Ru

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Газета.Ru02:49
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
Интерфакс

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Интерфакс04:03
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
RT на русском11:26

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM10:33
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Спутник связи для Анголы запустят в марте 2022 года

Запуск спутника связи «Ангосат-2» запланирован на март 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева, которая ведёт работу над созданием для Анголы данного аппарата.
Аргументы и Факты09:14
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Врач рассказал о различиях гриппа и коронавируса

Москва, 1 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Грипп и коронавирус отличаются, и их сможет отличить опытный врач, однако в то же время у них много похожих симптомов, а потому в этом вопросе наиболее важный показатель — тест на SARS-CoV-2.
REGNUM08:21
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