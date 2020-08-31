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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
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Говорит Москва

В Минэкономразвития назвали число желающих бесплатно признать банкротство в МФЦ

Говорит Москва11:02
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
Невские Новости

С 1 сентября россияне смогут бесплатно и без суда списывать долги до 500 тысяч

Невские Новости29 августа в 19:34
Интерфакс

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Интерфакс04:03

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, Даниэль Кормье, высказался о перспективах Джона Джонса в тяжелом весе, заявив о том, что набор навыков, которым обладает лучший в мире боец, позволит ему успешно конкурировать с более крупными соперниками.
FightTime.ru11:09

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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