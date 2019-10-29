Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября.

с чего всё началось

Российским дачникам предоставили значительные льготы. Так, с сегодняшнего дня, 29 октября, вступил в силу закон, который освобождает взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, от налога на прибыль.

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

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