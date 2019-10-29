Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября.

с чего всё началось

Налогом на прибыль больше не облагаются взносы индивидуальных владельцев садовых или огородных участков. Ранее, как писала "РГ", от уплаты налога на сумму таких платежей были освобождены только СНТ. В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала.

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