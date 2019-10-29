Общество
Российская газетаВ РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Налогом на прибыль больше не облагаются взносы индивидуальных владельцев садовых или огородных участков. Ранее, как писала "РГ", от уплаты налога на сумму таких платежей были освобождены только СНТ. В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала.
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с чего всё началось
Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября.Парламентская газетавчера в 18:07
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В Союзе садоводов рассказали, как отразятся налоговые льготы на дачниках
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