Общество

RT на русскомRT на русскомНалоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

В России введены налоговые льготы для дачников

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября.
Парламентская газетавчера в 18:07

Подробнее о событии

В Союзе садоводов России прокомментировали вступление в силу налоговых льгот для дачников

RT на русском11:14

Эксперт: налоговые изменения позволят дачникам снизить взносы на 20%

РИА Новости08:12

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

Телеканал 360°04:52

Российских дачников освободили от одного из налогов

URA.Ru05:00

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

РБК04:06

Дачники получили налоговые льготы

Парламентская газета04:25

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

ТК Звезда00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Авто

Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4

AutoNews вчера в 05:41
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Армия и оружие

В Сирии обстреляли погранпереход с российской военной полицией

Московский Комсомолец 09:25
Общество

Захар Прилепин создаст новое общественное движение

Взгляд.ру вчера в 03:11
Политика

Болгария высылает российского дипломата

Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 09:36
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru вчера в 01:11
Игры

В Epic Games Store обновился дизайн и функционал

CyberSport.ru 03:59
Общество

В России заработали новые правила ОСАГО

Вступила в силу новая редакция закона об "автогражданке", согласно которой страховщики обязаны принимать у водителей "данные", выданные спасателями или медиками.
Авторамблер 10:37
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:08
Кино

Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

Культуромания 01:44
Политика

В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
Sputnik Таджикистан 06:22
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Музыка

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
Армия и оружие

Аваков рассказал об обстановке в районе отвода сил в Золотом

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обстановка в районе Золотого в Донбассе, где ополченцы и украинские силовики начали отвод сил, спокойная.
РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Общество

Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского

Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета вчера в 08:07
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Общество

Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта

Высокий темп жизни и постоянные стрессы увеличили вероятность инсульта в современном мире, считают британские доктора.
Newstracker.ru 11:06
Политика

Путин пообещал приехать на Кубу

Президент России Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диаса-Канеля посетить "остров Свободы".
Российская газета 09:22
Наука

Установлено благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

МИР 24 05:15
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма вчера в 00:34
Экономика

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное