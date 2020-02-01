Общество
REGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на публикации о том, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.РИА Новости03:17
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Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Политика
Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".
Политика
Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем
Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Кино
Трейлер нового «Форсажа» появился в сети
Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Происшествия
Беглов прокомментировал обрушение спорткомплекса в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал обрушение крыши в ходе сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский», указав на то, что трагедия подтвердила правильность решения о его закрытии.
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Общество
Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту
Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%
Граждане, которые получили радиационное облучение в следствии каких-либо аварий или учений, испытаний.
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Общество
Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке
Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
Политика
В Кремле отказались комментировать новый КоАП
Напомним, проект нового КоАП в четверг был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Футбол
«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора
По информации источника, в услугах Абильдгора заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Футбол
«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.