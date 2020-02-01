Общество

REGNUMREGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения

Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на публикации о том, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
РИА Новости03:17

Подробнее о событии

Минтруд ответил на сообщения об изменении правил увольнения сотрудников

РБК04:31

Минтруд опроверг изменение правил увольнения

Телеканал 360°03:16

Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения

РИА Новости03:17

В России будут выдавать сведения по форме СТД-Р при увольнении

Известия03:14

Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения

Lenta.ru04:09

Минтруд опроверг информацию об увольнении россиян по новым правилам

URA.Ru04:20

Минтруд опроверг изменение правил увольнения в России

RT на русском02:58
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Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Политика

Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".
РИА Новости вчера в 04:37
Политика

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
Футбол

Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетико» в чемпионате Испании

ГЛАС.RU 03:40
Кино

Трейлер нового «Форсажа» появился в сети

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Пятый канал вчера в 22:16
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК 06:23
Происшествия

Беглов прокомментировал обрушение спорткомплекса в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал обрушение крыши в ходе сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский», указав на то, что трагедия подтвердила правильность решения о его закрытии.
Rambler News Service 05:47
Культура

Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей

Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
РИА Новости 00:00
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Спорт

Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА

RT на русском вчера в 07:13
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат 30 января в 06:28
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Газета Кемерова 30 января в 17:12
Общество

С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%

Граждане, которые получили радиационное облучение в следствии каких-либо аварий или учений, испытаний.
Inva.tv 30 января в 07:35
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
РИА Новости 07:58
Политика

В Кремле отказались комментировать новый КоАП

Напомним, проект нового КоАП в четверг был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Росбалт вчера в 06:17
Футбол

«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора

По информации источника, в услугах Абильдгора заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста.
Чемпионат 04:05
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM вчера в 00:08
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Футбол

«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
РИА Новости 08:06
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