В России сотрудникам при увольнении начнут выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда РФ в субботу, 1 февраля. В ведомстве отметили, что сейчас приказ о СТД-Р находится на регистрации в Минюсте, он еще не вступил в силу.

с чего всё началось

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