Общество

REGNUMREGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения

Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на публикации о том, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
РИА Новости03:17

Подробнее о событии

Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения

Lenta.ru04:09

Минтруд опроверг информацию об увольнении россиян по новым правилам

URA.Ru04:20

Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения

РИА Новости03:17

В России будут выдавать сведения по форме СТД-Р при увольнении

Известия03:14

Минтруд ответил на сообщения об изменении правил увольнения сотрудников

РБК04:31

Минтруд опроверг изменение правил увольнения в России

RT на русском02:58

Уволенные сотрудники теперь будут получать справку

Реальное время30 января в 23:31
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США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Woman.ru вчера в 10:58
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

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Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Гаджеты

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.
Что происходит вчера в 04:38
Наука

Впервые исследованы квантовые свойства частицы нанометрового размера

Физики из Австрии и Америки впервые сумели сфотографировать «твёрдый» квантовый предмет (наночастицу стекла), состоящий из 100 миллионов атомов.
ToDay News Ufa вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий вчера в 01:08
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Происшествия

Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
РБК 06:41
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru вчера в 16:59
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Известия вчера в 10:02
Футбол

Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира

ProstoProSport 06:12
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Lenta.ru 03:06
Происшествия

Автобус с детьми столкнулся с автомобилями в Новой Москве

Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в Новой Москве.
RT на русском 06:56
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
НТВ 05:58
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:26
Общество

Жители Солнечного-2 простояли ночь в очереди в школу

Жители поселка Солнечный-2 в Саратове ночь с 31 января на 1 февраля простояли в очереди в лицей "Солярис", чтобы записать своих детей в первый класс.
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Здоровье

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс 03:17
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259

Число погибших от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 259 человек.
News.ru 00:53
Общество

Падение метеора на Урале попало на видео

В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
РИА Новости 03:37
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Авто

Changan CS75 FL готовится к премьере в России

Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
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«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора

По информации источника, в услугах Абильдгора заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста.
Чемпионат 04:05
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АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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