Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на публикации о том, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

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