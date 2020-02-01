Общество
REGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на публикации о том, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.РИА Новости03:17
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Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
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В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2
В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.
Наука
Впервые исследованы квантовые свойства частицы нанометрового размера
Физики из Австрии и Америки впервые сумели сфотографировать «твёрдый» квантовый предмет (наночастицу стекла), состоящий из 100 миллионов атомов.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Происшествия
Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Футбол
Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с автомобилями в Новой Москве
Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в Новой Москве.
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Общество
Жители Солнечного-2 простояли ночь в очереди в школу
Жители поселка Солнечный-2 в Саратове ночь с 31 января на 1 февраля простояли в очереди в лицей "Солярис", чтобы записать своих детей в первый класс.
Здоровье
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259
Число погибших от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 259 человек.
Общество
Падение метеора на Урале попало на видео
В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Авто
Changan CS75 FL готовится к премьере в России
Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
Футбол
«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора
По информации источника, в услугах Абильдгора заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.