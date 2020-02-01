Общество

REGNUMREGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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В России вступили в силу новые правила увольнения сотрудников

РБКвчера в 23:35

Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

RT на русском01:34

В России вступили в силу новые правила увольнения

Москва 2400:58

В России начнут увольнять по новым правилам

Национальная служба новостей02:04

В России вступили в силу новые правила увольнения

Известиявчера в 22:20

В России стали увольнять по-новому

Lenta.ruвчера в 16:15

С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публицист29 января в 06:07
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Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Финансы

Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос

38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).
РБК 01:01
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
РИА Новости вчера в 22:57
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» стал спортивным директором «Динамо»

Газета.Ru 02:17
Здоровье

Близкие пациентов из КНР в России коронавирусом не заражены — Минздрав

Инфекция у близких двух пациентов в Тюменской области и Забайкалье, зараженных коронавирусом, не обнаружена, заявил 1 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Красная весна 02:14
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 30 января в 00:42
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru вчера в 07:28
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Происшествия

Погибший при обрушении СКК сварщик работал на крыше без страховки

Рабочий, который сорвался с высоты при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», погиб.
НТВ вчера в 09:08
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
RT на русском 02:09
Происшествия

В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание

Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.
ТАСС вчера в 22:10
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru 30 января в 08:15
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

Москва 24 29 января в 12:23
Спорт

Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным

Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Говорит Москва вчера в 06:58
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали договор, рассчитанный на пять лет. "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа.
Деловое.ТВ вчера в 04:35
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Политика

Помпео заявил о китайской угрозе на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
РИА Новости вчера в 17:06
Авто

Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО

Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.
SpeedMe 30 января в 17:09
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Правила увольнения С 1 февраля в России также вступили в силу новые стандарты Минтруда относительно увольнений.
RT на русском 00:26
Футбол

Защитник «Локомотива» Игнатьев: хотим проверить свои силы в Катаре

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал старт традиционного предсезонного турнира в Катаре с участием лучших российских команд.
Газета.Ru 30 января в 22:36
Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

ФАН вчера в 23:57
Космос

Роскосмос потратит 594 миллиона рублей на проект станции «Луна-28»

Ранее сообщалось, что запуск лунной посадочной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 намечается в 2027 году.
РИА Новости вчера в 22:14
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