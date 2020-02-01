Общество
REGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Финансы
Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос
38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Происшествия
Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица
Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Здоровье
Близкие пациентов из КНР в России коронавирусом не заражены — Минздрав
Инфекция у близких двух пациентов в Тюменской области и Забайкалье, зараженных коронавирусом, не обнаружена, заявил 1 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Происшествия
Погибший при обрушении СКК сварщик работал на крыше без страховки
Рабочий, который сорвался с высоты при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», погиб.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт
Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
Происшествия
В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание
Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Спорт
Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным
Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа
"Газпром" и "Нафтогаз" подписали договор, рассчитанный на пять лет. "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Политика
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
Авто
Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО
Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Правила увольнения С 1 февраля в России также вступили в силу новые стандарты Минтруда относительно увольнений.
Футбол
Защитник «Локомотива» Игнатьев: хотим проверить свои силы в Катаре
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал старт традиционного предсезонного турнира в Катаре с участием лучших российских команд.
Кино
Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
Космос
Роскосмос потратит 594 миллиона рублей на проект станции «Луна-28»
Ранее сообщалось, что запуск лунной посадочной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 намечается в 2027 году.