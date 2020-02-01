Общество
REGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Транспорт
Новый КоАП назвали «людоедским»
Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую невестку с детьми из квартиры
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Музыка
Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России
Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Технологии
Альбатросы оказались полезны в поиске браконьерских кораблей
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях
Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене
Американские военные в Йемене нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП).
Шоу-бизнес
Лобода показала на фото «несуществующего» человека
Многие поклонники заявили, что на песке две тени, однако не сошлись во мнении, кто именно, тот загадочный человек.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договоренностях с «Зенитом»
30 января Кокорин выступил в эфире программы "Фетисов", рассказав о некоторых деталях своих договоренностей с руководством клуба.
Общество
Макарьев день по народному календарю отмечают 1 февраля
Ясная погода означала, что скоро придет тепло. А если мела метель - ее надо было ждать и на Масленицу.
Происшествия
«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего
Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Происшествия