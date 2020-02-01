Общество

REGNUMREGNUMВ РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публицист29 января в 06:07

В России стали увольнять по-новому

Lenta.ru16:15

В России изменились правила увольнения

Эхо Москвы19:06

С февраля россиян будут увольнять по новым правилам

URA.Ru20:47

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

REGNUM21:02

В России начинают увольнять по-новому

News.ru21:35

Минтруда РФ заявил об изменении процесса увольнения сотрудников с 1 февраля

Народные новости21:46
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

РБК 20:33
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Транспорт

Новый КоАП назвали «людоедским»

Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Коммерсантъ 11:36
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую невестку с детьми из квартиры

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
Инфо24 вчера в 13:57
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Известия 20:00
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:16
Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру вчера в 06:57
Музыка

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова.
Lenta.ru 21:27
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 29 января в 07:30
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru 13:00
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru 14:05
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Вести.Ru вчера в 16:47
Происшествия

Открытое горение в гаражном боксе в Иркутске ликвидировано

ТАСС 20:58
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Технологии

Альбатросы оказались полезны в поиске браконьерских кораблей

Московский Комсомолец в Марий Эл 06:59
Здоровье

Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях

Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:06
Армия и оружие

Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене

Американские военные в Йемене нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП).
РБК 21:37
Шоу-бизнес

Лобода показала на фото «несуществующего» человека

Многие поклонники заявили, что на песке две тени, однако не сошлись во мнении, кто именно, тот загадочный человек.
VSE42.RU вчера в 06:03
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру 13:13
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы

Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Вечерняя Москва 07:57
Футбол

Кокорин рассказал о своих договоренностях с «Зенитом»

30 января Кокорин выступил в эфире программы "Фетисов", рассказав о некоторых деталях своих договоренностей с руководством клуба.
Газета.Ru 15:15
Общество

Макарьев день по народному календарю отмечают 1 февраля

Ясная погода означала, что скоро придет тепло. А если мела метель - ее надо было ждать и на Масленицу.
Телепорт 18:35
Происшествия

«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
РБК 10:01
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
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