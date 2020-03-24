Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскВ РФ выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты рассказали, что в России с 9 по 22 марта объем продаж комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на «Платформу ОФД». По информации издания, было обработано около 40 млн. кассовых чеков.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБКвчера в 08:14

Подробнее о событии

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБКвчера в 08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолецвчера в 08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомостивчера в 10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москвавчера в 09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВвчера в 09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ruвчера в 11:57

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ruвчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM вчера в 08:31
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолет Шойгу в Сирию

РБК 23 марта в 11:07
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ 23 марта в 23:55
Общество

В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Здоровье

Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России

Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Shraibikus News вчера в 06:54
Армия и оружие

Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР

Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как менялась с годами

Актриса Екатерина Климова решила показать своим поклонникам, как менялась её внешность с течением времени.
Суть событий вчера в 05:46
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Гаджеты

Apple обновила iPhone и iPad: что нового в iOS 13.4

Apple выпустила крупный апдейт операционных систем для всех своих устройств - от iPhone и iPad до компьютеров Mac и приставок Apple TV.
Вести.Ru вчера в 23:56
Армия и оружие

На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Из 5000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты.
Daily Storm вчера в 16:05
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС вчера в 16:37
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Экономика

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Sputnik Таджикистан вчера в 04:08
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 23 марта в 16:10
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное