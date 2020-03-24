Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскВ РФ выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты рассказали, что в России с 9 по 22 марта объем продаж комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на «Платформу ОФД». По информации издания, было обработано около 40 млн. кассовых чеков.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБК08:14

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В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБК08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолец08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомости10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москва09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВ09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ru11:57

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ru09:31
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Общество

Травников обратился к пожилым сибирякам из-за коронавируса

Губернатор Новосибирской области выступил со срочным сообщением к жителям региона, в котором попросил пожилых людей соблюдать карантин.
Atas.info 07:45
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Общество

Правительство поручило запретить курение кальянов в ресторанах и барах

Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Rambler News Service 11:35
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

РИА Новости 09:06
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 02:30
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Политика

Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке предупредило соотечественников о возможном закрытии американскими властями воздушного пространства.
Известия 20:24
Общество

МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Вести.Ru 15:47
Общество

У пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19.
Рамблер 15:18
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ 16:18
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Космос

Марсоход Curiosity взобрался на еще одну гору и сделал селфи

Взбирался на гору марсоход в три этапа.
РЕН ТВ вчера в 06:41
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
Общество

США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
ТК Звезда 19:07
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
Piter.tv 05:24
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета вчера в 03:57
Наука

Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы

Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.
Faktom 04:34
Общество

Треть россиян пожаловались на трудности работы из дома

В России переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции Сovid-2019 не удовлетворил около 31% граждан.
Gazeta.SPb 22:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева поцеловались в прямом эфире

Галкин поцеловал Пугачёву, когда та собралась уходить из эфира и идти спать.
Bimru.ru 22 марта в 09:38
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM 08:31
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
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