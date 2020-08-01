Экономика
Дни24В РФ яблоки подорожали на 30-45%
В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%. Эксперты отмечают изменение цен в закупочном секторе и в розничном сегменте. Названная продукция в июне нынешнего года изменилась в сравнении с тем же периодом 2019 года на 30%.
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с чего всё началось
В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.РБКвчера в 02:00
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Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
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Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
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Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
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Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
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Общество
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Еще 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:15
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
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Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей вчера в 13:17
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
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Вести.Ru 11:57
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика
Белый дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность переноса всеобщих выборов, заявил в воскресенье, 2 августа, в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
Известия 18:16
Экономика
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Как утверждает продюсер Джон Ландау, Джеймс Кэмерон собрал всю съемочную команду, чтобы продемонстрировать ей три сцены из второй части фильма «Аватар».
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The National Interest назвал преимущество России перед США
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
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Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
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В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Турецкие F-16 подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара
Турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Мостовой назвал бешеной зарплату Кокорина в «Спартаке»
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«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ
"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" со счетом 2:1 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Судно затонуло в Охотском море в Хабаровском крае
Груженное рыбой судно затонуло в Охотском море на севере Хабаровского края.
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Кино
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
Всего вступили в строй 30% российских кинотеатров, случилось это в результате множественных переносов без особых премьер, они пойдут несколько позже, когда откроется побольше мировых рынков (пока частично открылся Китай и некоторые европейские рынки).
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел
Израильская армия заявила, что нанесла удар по объектам движения ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа.
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Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
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Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
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Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54