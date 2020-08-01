В РФ яблоки подорожали на 30-45%

В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%. Эксперты отмечают изменение цен в закупочном секторе и в розничном сегменте. Названная продукция в июне нынешнего года изменилась в сравнении с тем же периодом 2019 года на 30%.