Экономика
Дни24В РФ яблоки подорожали на 30-45%
В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%. Эксперты отмечают изменение цен в закупочном секторе и в розничном сегменте. Названная продукция в июне нынешнего года изменилась в сравнении с тем же периодом 2019 года на 30%.
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с чего всё началось
В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.РБК01 августа в 02:00
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