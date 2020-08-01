В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.

с чего всё началось

В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%. Эксперты отмечают изменение цен в закупочном секторе и в розничном сегменте. Названная продукция в июне нынешнего года изменилась в сравнении с тем же периодом 2019 года на 30%.

В РФ яблоки подорожали на 30-45%

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