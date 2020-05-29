В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 — это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших — 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1,1K

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,6K

Общество Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке. 20

Общество Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. 15

Здоровье Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших. 8

Политика Порошенко не пришёл на допрос в ГБР Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. 3

Здоровье Россияне на самоизоляции стали чаще страдать тромбозом За последние два месяца в России стало больше пациентов для тромбозом глубоких вен.

Общество Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. 65

Политика В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования. 2

Армия и оружие Атомный крейсер «Петр Великий» готовится к учениям Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" готовится к выходу на учения. Они состоятся на следующей неделе в Баренцевом море.

Экономика «Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19 Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,7K

Происшествия В Миннеаполисе участники протестов подожгли отделение полиции Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 13:05 — REGNUM Одно из отделений полиции в американском городе Миннеаполисе сгорело в результате беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. 40

Происшествия В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге. 5

Политика Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.

Политика Трамп подписал указ о регулировании соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах. 206