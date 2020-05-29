Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19

В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 — это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших — 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Наибольшее число смертей за время пандемии: новые данные оперштаба

Вести.Ru04:05

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у более 8,5 тысяч человек

Эхо Москвы05:02

В России зафиксировали новый рекорд прироста смертей от коронавируса

Московский Комсомолец03:44

В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

РБК03:59

В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

НТВ03:46

В РФ за сутки от COVID-19 умерли 232 человека

REGNUM04:02

В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19

РИА Новости03:39
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Sibnet Новости вчера в 23:25
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
21
Происшествия

У главврача калининградской больницы нашли коронавирус

Российская газета 06:50
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,6K
Общество

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
20
Общество

Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
123
Общество

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
15
Здоровье

Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу

Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет 05:43
8
Политика

Порошенко не пришёл на допрос в ГБР

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 05:52
3
Здоровье

Россияне на самоизоляции стали чаще страдать тромбозом

За последние два месяца в России стало больше пациентов для тромбозом глубоких вен.
Московский Комсомолец 05:55
Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
65
Транспорт

РЖД вернутся к рассадке пассажиров в поездах без социальной дистанции

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции.
РБК вчера в 08:23
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru 27 мая в 08:08
3
Игры

Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads

Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru вчера в 16:02
5
Политика

В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
2
Армия и оружие

Атомный крейсер «Петр Великий» готовится к учениям

Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" готовится к выходу на учения. Они состоятся на следующей неделе в Баренцевом море.
РЕН ТВ 04:36
Экономика

«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.
Forbes 06:54
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3644 человека.
MySLO.ru 04:15
556
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,7K
Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
735
Происшествия

В Миннеаполисе участники протестов подожгли отделение полиции

Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 13:05 — REGNUM Одно из отделений полиции в американском городе Миннеаполисе сгорело в результате беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
REGNUM 06:05
40
Армия и оружие

В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях

Прежде всего речь идет о спорной территории Ладакх. Китайские власти недавно приступили к модернизации военной инфраструктуры в этом районе.
ИА Красная Весна 01:58
4
Общество

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве.
Ведомости 06:17
7
Происшествия

В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием

Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге.
RT на русском 06:03
5
Политика

Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Политика

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
206
Происшествия

В Киевской области ввели план «Перехват», ищут участников перестрелки

REGNUM 06:50
20
Общество

Еврокомиссия одобрила выделение кредита Украине

Брюссель, 29 мая 2020, 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.
REGNUM 06:45
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
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