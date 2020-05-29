Коронавирус

НТВНТВВ РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом. К настоящему времени, общее число погибших пациентов в России составляет 4374, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

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В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

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В России зафиксирован новый рекорд по смертям от COVID-19

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За сутки в РФ зафиксирован самый высокий показатель смертности от COVID-19 с начала эпидемии

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В России зафиксировали новый рекорд прироста смертей от коронавируса

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Общество

Работу проституток в перчатках и безопасных позах разрешит Швейцария

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Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский в интервью RT рассказал, как он начинал карьеру в Голливуде и почему решил оттуда уехать, а также ответил на другие вопросы.
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«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
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Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов

Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний.
Live24 06:50
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Происшествия

У главврача калининградской больницы нашли коронавирус

Российская газета 06:50
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье

Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
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Журналистов Смирнова, Фельгенгауэр и Плющева отпустили из полиции

Московский Комсомолец вчера в 13:37
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Экономика

Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции

К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей.
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Williams лишился титульного спонсора

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Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Политика

Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии

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По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
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Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

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Армия и оружие

В Индии опасаются военной активности Китая на спорных территориях

Наличие 1,5 тыс. китайских военнослужащих на спорной территории вызвало негативную реакцию Индии, но еще большие опасения военных этой страны вызывают свыше 5 тыс. солдат китайской армии оставшихся после учений вблизи провинции Ладакх.
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На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

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Известно, что эстрадному исполнителю Григорию Лепсу было отказано.
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Армия и оружие

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

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