Коронавирус
НТВВ РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом. К настоящему времени, общее число погибших пациентов в России составляет 4374, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Общество
Работу проституток в перчатках и безопасных позах разрешит Швейцария
Для секс-работниц в Швейцарии установлены новые правила работы с посетителями в период пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:32
Кино
Кончаловский: в Голливуде режиссером может быть 5-летний мальчик
Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский в интервью RT рассказал, как он начинал карьеру в Голливуде и почему решил оттуда уехать, а также ответил на другие вопросы.
Время Н 07:56
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний.
Live24 06:50
Происшествия
У главврача калининградской больницы нашли коронавирус
Российская газета 06:50
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье
Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
Общество
Журналистов Смирнова, Фельгенгауэр и Плющева отпустили из полиции
Московский Комсомолец вчера в 13:37
Экономика
Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции
К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:42
Общество
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
Политика
Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии
Украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект, который предполагает введение в стране нового вида военной службы для резервистов.
ИА Новороссия 05:33
Происшествия
Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде
По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
Газета.Ru 07:55
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Футбол
Вернблум назвал самого ненавидимого игрока в чемпионате России
Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что в период игры в чемпионате России у него были постоянные противостояния с на тот момент игроком "Ростова", а ныне самарских "Крыльев Советов" Александром Гацканом.
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Армия и оружие
В Индии опасаются военной активности Китая на спорных территориях
Наличие 1,5 тыс. китайских военнослужащих на спорной территории вызвало негативную реакцию Индии, но еще большие опасения военных этой страны вызывают свыше 5 тыс. солдат китайской армии оставшихся после учений вблизи провинции Ладакх.
Что происходит 06:37
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Шоу-бизнес
Пригожину и Лепсу отказали в получении МРОТ
Известно, что эстрадному исполнителю Григорию Лепсу было отказано.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений
Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 июня.
РИА Новости 04:48
Кино
Скотт Эдкинс: «Шарлиз Терон дерется потрясающе — она явно много тренируется»
Скотт Эдкинс в роли русского в фильме "Неоспоримый 2" — Понимаю.
Вокруг ТВ 05:00
Политика
Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»
Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».
РБК 07:48
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру в Черногории из-за безденежья
Юмористка Елена Воробей рассказала, что из-за пандемии коронавируса она ничего не зарабатывает, как и многие артисты.
Вечерняя Москва вчера в 05:35