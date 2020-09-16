В РФ за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 26 июля
За последние сутки в РФ выявили 5 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель обновил максимум, зафиксированный 26 июля. Напомним, в тот день COVID-19 диагностировали у 5 765 человек.В источнике
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В России за сутки выявили максимум подтверждённых случаев COVID-19 с 26 июля
Говорит Москвавчера в 03:45
В России за сутки выявили максимальное число заразившихся коронавирусом с 27 июля
Инфорос15 сентября в 05:10