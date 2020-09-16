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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В РФ за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 26 июля

За последние сутки в РФ выявили 5 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель обновил максимум, зафиксированный 26 июля. Напомним, в тот день COVID-19 диагностировали у 5 765 человек.В источнике
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ИА Красная Весна

В России за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 26 июля

ИА Красная Весна04:04
РБК

Число суточных заражений COVID в России достигло максимума с 26 июля

РБК03:59
Forbes

В России выявили больше 5700 заболевших коронавирусом впервые с конца июля

Forbes03:48
ТАСС

В России за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 26 июля

ТАСС03:33
Московский Комсомолец

В России за сутки выявили максимум зараженных COVID-19 с 26 июля

Московский Комсомолецвчера в 04:10
Говорит Москва

В России за сутки выявили максимум подтверждённых случаев COVID-19 с 26 июля

Говорит Москвавчера в 03:45
Инфорос

В России за сутки выявили максимальное число заразившихся коронавирусом с 27 июля

Инфорос15 сентября в 05:10

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъ09:52
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США просят ФРГ не связывать диверсификацию энергоресурсов с «СП-2»

Морган Ортагус, руководитель пресс-службы Госдепа США, просит Германию не связывать «Северный поток – 2» и стремление к диверсификации источников энергоресурсов, о которых шла речь на переговорах, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru13:54
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