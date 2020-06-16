Общество
Интерфакс - РоссияВ РФ за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев COVID-19
Interfax-Russia.ru - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,2 тыс. случаев, умерли за сутки 193 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
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В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса, скончались 193 человека
FreeNews-Volga16 июня в 05:32
Трое умерших за сутки. Данные о коронавирусной инфекции в Ульяновской области на 16 июня
Misanec.ru16 июня в 03:50
Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 248 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 416 - в Москве
Информационный центр Правительства Москвы16 июня в 04:00
За сутки в Ульяновской области число погибших от коронавируса граждан пополнили еще 3 человека
Mosaica.ru16 июня в 03:35
Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 248 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 416 - в Москве
Агентство Москва16 июня в 03:30
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Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых
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РИА Новости 03:38
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения
Российская газета вчера в 22:31
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Игры
Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
News.ru 02:29
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Здоровье
В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны
В субботу и воскресенье в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, магазины, непродовольственные базары, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках, работу общественного транспорта ограничат, запретят доступ в парки, скверы, на набережные и пляжи, в аквапарки.
Евразия Daily 03:48
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Авто
Toyota запускает продажи нового Harrier
17 июня в Японии стартовали продажи нового купеобразного Toyota Harrier.
SpeedMe вчера в 00:45
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Армия и оружие
Снайпер ВСУ открыл огонь по району КПВВ на Донбассе
Обстрел начался через три минуты после пролета украинского беспилотника.
Rusvesna.su 04:18
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Хоккей
ХК «Трактор» сменил совет директоров
Правда УрФО вчера в 13:27
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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Известный российский философ покончил с собой
Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru 16 июня в 14:06
Армия и оружие
Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии
Российская газета 04:20
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова
Звезда сериала "Бригада", Павел Майков прокомментировал травлю актёра Михаила Ефремова, связанную с ДТП, которое тот устроил.
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Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева
Газета.Ru вчера в 07:25
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
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