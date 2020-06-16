Interfax-Russia.ru - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,2 тыс. случаев, умерли за сутки 193 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В РФ за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев COVID-19

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