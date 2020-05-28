Коронавирус
9111.ruВ России за сутки 8572 человека заразились коронавирусом
За прошедшие сутки в России официально подтверждены 8572 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате
Заключительная стадия текущего розыгрыша Лиги чемпионов может завершиться в нестандартном формате.
Газета.Ru 05:01
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Экономика
Ивановские предприниматели обвиняют власти региона и страны в отсутствии реальной помощи
Кроме отсутствия реальных мер поддержки представители малого и среднего бизнеса заявили о нарушениях законодательства со стороны надзорных органов при проведении внеплановых проверок.
Кстати.News 02:19
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM вчера в 11:44
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Ростовскую область накроют грозовые ливни с градом
REGNUM вчера в 08:34
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Путешествия
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Детский омбудсмен РФ предложила создать «реестр педофилов»
Омбудсмен полагает, что необходимо установить пожизненный административный надзора за лицами, которых суд признал виновными в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Inkazan 03:48
Транспорт
РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах
Российские железные дороги отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией в поездах дальнего следования.
Эксперт Северо-Запад вчера в 10:31
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
Общество
Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
Кино
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС вчера в 19:25
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Футбол
Вернблум: «До сих пор ругаюсь по-русски, когда слишком зол»
Шведский полузащитник Понтус Вернблум, выступавший в составе ЦСКА с 2012 по 2018 годы, отвечая на вопрос, помнит ли он русские слова, рассказал, что до сих пор иногда ругается по-русски.
Bobsoccer 05:17
Общество
Экс-эпидемиолог Швеции выступила против властей
Напомним, что бывший государственный эпидемиолог Анника Линде ранее поддерживала действия Андерса Тегнелла и Агентства общественного здравоохранения, которые предполагали отказ от введения карантина.
REGNUM вчера в 09:10
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 27 мая в 08:38
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие
Названо способное «обнулить» США российское супероружие
Вечерний курьер 02:27
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В Москве зафиксировали более 2,3 тысячи заразившихся коронавирусом
За сутки в Москве выявили 2332 случая заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:41