Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать373

Подробнее о событии

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 29 регионах России

Комсомольская правда04:36

Статистика по коронавирусу в России и мире на 2 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс04:00

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru03:34

В России за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусом в 29 регионах

Российская газета03:43

В Калининградской области за сутки выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом

Новый Калининград.Ru03:30

Новые случаи коронавируса подтверждены в 29 регионах РФ

REGNUM03:49

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Интерфакс03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В России за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

Шесть пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в России за последние сутки, всего летальных исходов в стране 30, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 06:20
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

РИА Новости вчера в 14:58
Общество

На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом

Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
REGNUM 04:35
Общество

В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
RT на русском 04:08
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Политика

Китай предсказывает поражение Японии при попытке захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов приведет к большим неприятностям для Японии.
ToDay News Ufa 01:35
Происшествия

162 туриста прилетели из Таиланда в Иркутск 1 апреля

1 апреля в Иркутск вернулись из Таиланда 162 туриста.
Твой Иркутск вчера в 10:48
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru вчера в 02:43
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию

В смартфонах южнокорейской компании Samsung был найден скрытый от пользователей режим, речь о новых флагманах Galaxy S20, пишет XDA Developers.
Live24 00:39
Армия и оружие

В Армении вспоминают героев апрельской войны 2016 года

2 апреля в Армении и Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика) вспоминают события начала апреля 2016 года, когда случилась самая большая эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Rusarminfo.ru 02:24
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Футбол

«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации

«Крылья Советов» могут прекратить существование. Как сообщает 63.ru, самарцы оказались на грани ликвидации из-за долгов.
Sport24.ru вчера в 07:14
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы приняли постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки столичному бизнесу.
Вести Подмосковья вчера в 03:47
Футбол

«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистам о сокращении зарплат из-за паузы в чемпионате России.
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Общество

В Сочи начали выдавать спецпропуска для организаций

Власти Сочи выдают спецпропуска организациям, занятым в жизнеобеспечении города, для передвижения в условиях принятых из-за угрозы распространения коронавируса мер, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 03:20
Общество

В ВОЗ оценили эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно.
Моя Москва.онлайн 03:38
ещё по теме
Главное