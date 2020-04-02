Коронавирус
ИнтерфаксВ РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге.
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с чего всё началось
За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов, - сообщает оперштаб (данные на утро 2 апреля).Весьма03:29
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В Калининградской области за сутки выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом
Новый Калининград.Ru03:30
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