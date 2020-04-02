с чего всё началось

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге.

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

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