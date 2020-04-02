Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге.
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с чего всё началось
За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов, - сообщает оперштаб (данные на утро 2 апреля)
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Весьма03:29

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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости04:46

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 29 регионах России

Комсомольская правда04:36

Данные на 2 апреля: в России зафиксирован 771 новый случай коронавируса, 6 - смертельные

Весьма03:29

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Интерфакс03:39

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru03:34

В Калининградской области за сутки выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом

Новый Калининград.Ru03:30

В России за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусом в 29 регионах

Российская газета03:43
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Энергетика

Нефть Саудовской Аравии оказалась никому не нужна

Саудовская Аравия в рамках ценовой войны с Россией нарастила производство сырья с 1 апреля, однако в условиях низкого спроса на мировом рынке оно оказалось никому не нужным.
Lenta.ru вчера в 13:20
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля снизилась на $4,23 до $10,43 за баррель, следует из данных компании Refinitiv.
Ведомости 05:59
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Армия и оружие

Главы МИД стран НАТО обсудят борьбу с коронавирусом

Главы МИД стран НАТО обсудят в четверг сотрудничество государств альянса в противодействии распространению коронавируса, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 05:42
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь 31 марта в 15:19
Игры

Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
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Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Что происходит 03:56
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Вести.Ru 01:44
Общество

В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы

РИА Новости 05:48
Наука

Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Наша версия 05:44
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Экстрасенс предсказала Юлии Началовой дату смерти 10 лет назад

RuNews24.ru 02:32
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У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

Интерфакс вчера в 16:44
Футбол

Бахтиер Зайнутдинов: Очень хотел играть в «Ростове» и не жалею об этом

Как выяснилось позже, мироощущение ростовчан никак не зависит от каких-то событий, они просто такие всегда — очень душевные, как позже признался нам Бахтиер.
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Авто

Стартовало производство самого большого кроссовера Volkswagen

Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Автоновости дня 04:20
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
Lenta.ru 03:31
Экономика

Брянские заводы вошли в список системообразующих предприятий страны

Предприятия региона вошли в состав организаций, которые являются системообразующими для РФ.
Жуковские новости 04:48
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK 31 марта в 09:49
Общество

Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде

Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс - Россия 04:16
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Единоборства

Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Lenta.ru вчера в 18:23
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 04:47
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости вчера в 11:00
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