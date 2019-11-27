Общество

Совершенно секретноСовершенно секретноВ РФ зафиксировано рекордное количество вакансий

«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года. Сейчас в стране насчитывается 1,1 миллиона вакансий, сообщает ИА «Государственные вести» со ссылкой на СМИ. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, число вакансий выросло на 13%.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известиявчера в 16:01

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Зачет вакансий: в России на треть вырос спрос на преподавателей вузов

Известия16:01

Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

Телеканал 360°07:19

В Минтруде назвали рост числа вакансий неустойчивой тенденцией

ТАСС05:17

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Газета.Ru06:51

В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

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Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
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Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»

Следствие считает, что к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева причастен местный житель.
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Названы города России с лучшим качеством жизни

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В США призвали признать Крым частью России

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РЕН ТВ вчера в 19:58
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Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича

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Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
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На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
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В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

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Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
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Путин принял участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой

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«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

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