Общество

Мой БрянскМой БрянскРекордное число вакансий зафиксировали в России

В российских компаниях зафиксировали рекордное число вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за II квартал 2019 года. Показатель составляет 1,1 млн человек.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известиявчера в 16:01

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Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

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Газета.Ru06:51

В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

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ТАСС05:17

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
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